Голикова назвала размер допустимого роста дохода многодетных для пособия

Напомним, в конце года во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину обратилась мама шестерых детей из села Абалак в Тюменской области Гульнара Баязитова. Женщина рассказала, что за последние одиннадцать лет получила пособие только раз. В этом году семье снова отказали, ссылаясь на превышение установленного дохода.