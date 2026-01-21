Голикова назвала размер допустимого роста дохода многодетных для пособия

Многодетные семьи не лишатся права на получение единого пособия, если рост их доходов не превысит 1 894 рубля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании российского лидера Владимира Путина с членами правительства.
«Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи среднедушевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10 процентов, то назначать единое пособие многодетной семьи однократно еще на 12 месяцев», — приводятся ее слова на сайте Кремля.
Она отметила, что с учетом установленной на текущий год величины прожиточного минимума размер допустимого превышения составит 1894 рубля.
«То есть это означает, что в пределах этого увеличения пособие будет по-прежнему назначаться», — сказала вице-премьер.
Голикова подчеркнула, что это средний размер, в каждом регионе он будет зависеть от районных коэффициентов.
Она сообщила, что этот подход будет применяться к многодетным семьям, у которых из-за роста трудовых доходов размер среднедушевого дохода немного превысил прожиточный минимум.
Напомним, в конце года во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину обратилась мама шестерых детей из села Абалак в Тюменской области Гульнара Баязитова. Женщина рассказала, что за последние одиннадцать лет получила пособие только раз. В этом году семье снова отказали, ссылаясь на превышение установленного дохода.
Ранее сообщалось, что Путин провел первое в 2026 году совещание с правительством, в рамках которого обсуждались вопросы граждан, заданные в декабре 2025 года во время программы «Итог года».