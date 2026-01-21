Трамп: Конфликт на Украине скоро будет урегулирован

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что начинает переговоры о покупке Гренландии с «неблагодарной» Данией. С трибуны форума в Давосе он предупредил о последствиях отказа продать ему остров. Позиция Гренландии представляет для США стратегический интерес, поскольку контроль над островом открывает доступ к ключевым арктическим маршрутам и ресурсам, укрепляя военное и экономическое присутствие Вашингтона в регионе.