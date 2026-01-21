Ричмонд
Трамп: Конфликт на Украине скоро будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине может быть уже скоро урегулирован. Такое заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам американского лидера, Соединённые Штаты приближаются к завершению кризиса.

«Я думаю, мы приближаемся… Я думаю, что мы сможем его урегулировать», — сказал Трамп в ходе своего выступления.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что начинает переговоры о покупке Гренландии с «неблагодарной» Данией. С трибуны форума в Давосе он предупредил о последствиях отказа продать ему остров. Позиция Гренландии представляет для США стратегический интерес, поскольку контроль над островом открывает доступ к ключевым арктическим маршрутам и ресурсам, укрепляя военное и экономическое присутствие Вашингтона в регионе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

