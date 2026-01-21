Клишас: Дании придется придумать, как «добровольно» передать Гренландию США

Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что Дании придется быстро придумать, как «добровольно» передать Гренландию американской стороне.
«Дании придется быстро придумать, как “добровольно” передать Гренландию (этот кусок льда в Северной Америке) США», — написал Андрей Клишас в Telegram.
Отметим, лидер США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме назвал Гренландию плохо расположенным «куском льда».
Сейчас Гренландия входит в состав Дании. Однако Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен принадлежать США. В частности, по словам главы Белого дома, он хочет разметить в Гренландии противоракетную систему «Золотой купол».