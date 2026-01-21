Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клишас: Дании придется придумать, как «добровольно» передать Гренландию США

Андрей Клишас заявил, что Дании придется быстро придумать, как «добровольно» передать «кусок льда» в виде Гренландии США.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Андрей Клишас заявил, что Дании придется быстро придумать, как «добровольно» передать Гренландию американской стороне.

«Дании придется быстро придумать, как “добровольно” передать Гренландию (этот кусок льда в Северной Америке) США», — написал Андрей Клишас в Telegram.

Отметим, лидер США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме назвал Гренландию плохо расположенным «куском льда».

Сейчас Гренландия входит в состав Дании. Однако Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен принадлежать США. В частности, по словам главы Белого дома, он хочет разметить в Гренландии противоракетную систему «Золотой купол».

Узнать больше по теме
Биография Андрея Клишаса
Правовед, государственный деятель, сенатор, профессор и специалист по конституционному праву — Андрей Клишас играет заметную роль в законодательной системе России. Полномочный представитель Совета Федерации в суде и Генпрокуратуре, Андрей Клишас зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных законодателей РФ. Он активно участвует в формировании правовых инициатив. Рассказываем об основных вехах жизни сенатора.
Читать дальше