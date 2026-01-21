Ричмонд
Daily Mail: Кровоподтёк в глазу Макрона мог возникнуть из-за удара кулаком

Синяк в глазу президента Франции Эмманюэля Макрона мог образоваться от удара кулаком по лицу. Такое предположение высказал британский хирург-офтальмолог Мфазо Хоув в интервью Daily Mail.

Источник: Life.ru

Ранее Макрон, появившись на встрече с представителями Новой Каледонии, объяснил необходимость носить солнцезащитные очки лопнувшим сосудом в глазу. Однако эксперт подтвердил, что на фото видно субконъюнктивальное кровоизлияние.

По словам врача, такая травма действительно может быть как результатом удара, например, пощёчины или удара кулаком, так и возникнуть спонтанно, без внешнего воздействия. Издание не приводит других возможных версий происшествия от самого Макрона или его окружения.

Напомним, 15 января Эмманюэль Макрон предстал перед публикой с залитым кровью глазом, породив множество обсуждений и мемов. Офтальмохирург допустила, что причина кроется в разрыве мелкого сосуда под конъюнктивой. Однако пользователи Сети с заметно большим интересом обсуждают версию о том, что главе Франции поставила синяк его супруга Брижит, которая уже попадалась на рукоприкладстве. В администрации главы республики состояние его глаза никак не прокомментировали, но на ВЭФ в Давосе Макрон приехал в солнцезащитных очках.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

