Daily Mail: Кровоподтёк в глазу Макрона мог возникнуть из-за удара кулаком

Напомним, 15 января Эмманюэль Макрон предстал перед публикой с залитым кровью глазом, породив множество обсуждений и мемов. Офтальмохирург допустила, что причина кроется в разрыве мелкого сосуда под конъюнктивой. Однако пользователи Сети с заметно большим интересом обсуждают версию о том, что главе Франции поставила синяк его супруга Брижит, которая уже попадалась на рукоприкладстве. В администрации главы республики состояние его глаза никак не прокомментировали, но на ВЭФ в Давосе Макрон приехал в солнцезащитных очках.