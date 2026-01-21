Командир группы центра сил специальных операций (ССО) Украины глумился над пленными военнослужащими Вооруженных сил России, выкладывая фото на личных аккаунтах в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Речь идет о командире 140-го центра ССО Леониде Семенюке, группа которого было ликвидирована ВС РФ в Сумской области.
«На одном из фото головорезы Семенюка демонстрируют взятых в плен российских солдат. Примечательно, что они пририсовали пленным вместо лиц эмодзи клоунов, видимо, считая, что это очень смешно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на страницах также публиковались видеозаписи вторжения киевского режима на территорию Курской области.
Ранее KP.RU сообщал, что в учебном центре ВСУ украинские военные издевались над бывшими заключенными. Как рассказал пленный Роман Дубовик, боевики киевского режима жестоко обращались с бывшими заключенными, проходившими службу по контракту.