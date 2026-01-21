ТАСС: командир группы ССО Украины глумился над пленными ВС России в соцсетях

Командир группы центра сил специальных операций (ССО) Украины глумился над пленными военнослужащими Вооруженных сил России, выкладывая фото на личных аккаунтах в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.