ТАСС: командир группы ССО Украины глумился над пленными ВС России в соцсетях

Командир 140-го центра ССО Семенюк выкладывал в Сеть фото с пленными российскими бойцами, глумясь над ними и добавляя эмодзи клоунов.

Источник: Комсомольская правда

Командир группы центра сил специальных операций (ССО) Украины глумился над пленными военнослужащими Вооруженных сил России, выкладывая фото на личных аккаунтах в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Речь идет о командире 140-го центра ССО Леониде Семенюке, группа которого было ликвидирована ВС РФ в Сумской области.

«На одном из фото головорезы Семенюка демонстрируют взятых в плен российских солдат. Примечательно, что они пририсовали пленным вместо лиц эмодзи клоунов, видимо, считая, что это очень смешно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на страницах также публиковались видеозаписи вторжения киевского режима на территорию Курской области.

Ранее KP.RU сообщал, что в учебном центре ВСУ украинские военные издевались над бывшими заключенными. Как рассказал пленный Роман Дубовик, боевики киевского режима жестоко обращались с бывшими заключенными, проходившими службу по контракту.