Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Нет ничего хуже войн

Президент США Дональд Трамп в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал войну абсолютным злом. По его мнению, именно прекращение конфликтов должно быть главной целью лидеров.

«Войны — хуже всего», — заявил американский лидер, подчеркнув важность благоразумия в международных делах. Он также выразил уверенность в том, что у мировых держав есть все возможности для урегулирования кризисов.

Трамп добавил, что именно умение останавливать войны является ключевым, и напомнил о своём опыте, неоднократно заявляя ранее, что ему удалось завершить восемь вооружённых конфликтов.

Напомним, Дональд Трамп объявил о начале переговоров по покупке Гренландии, заявив о «неблагодарности» Дании в этом вопросе. Американский лидер предупредил о возможных последствиях в случае отказа от сделки. Стратегический интерес Вашингтона к Гренландии связан с её ключевым положением. Контроль над островом позволил бы США значительно усилить своё военное и экономическое присутствие в Арктике.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше