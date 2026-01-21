Трамп: Нет ничего хуже войн

«Войны — хуже всего», — заявил американский лидер, подчеркнув важность благоразумия в международных делах. Он также выразил уверенность в том, что у мировых держав есть все возможности для урегулирования кризисов.
Трамп добавил, что именно умение останавливать войны является ключевым, и напомнил о своём опыте, неоднократно заявляя ранее, что ему удалось завершить восемь вооружённых конфликтов.
Напомним, Дональд Трамп объявил о начале переговоров по покупке Гренландии, заявив о «неблагодарности» Дании в этом вопросе. Американский лидер предупредил о возможных последствиях в случае отказа от сделки. Стратегический интерес Вашингтона к Гренландии связан с её ключевым положением. Контроль над островом позволил бы США значительно усилить своё военное и экономическое присутствие в Арктике.
