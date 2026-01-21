Трамп: Нет ничего хуже войн

Напомним, Дональд Трамп объявил о начале переговоров по покупке Гренландии, заявив о «неблагодарности» Дании в этом вопросе. Американский лидер предупредил о возможных последствиях в случае отказа от сделки. Стратегический интерес Вашингтона к Гренландии связан с её ключевым положением. Контроль над островом позволил бы США значительно усилить своё военное и экономическое присутствие в Арктике.