Орбан анонсировал переговоры с Трампом в Давосе 22 января

Венгерский премьер сообщил, что подпишет документ о присоединении к «Совету мира».

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что в четверг, 22 января, в швейцарском Давосе подпишет документ о присоединении к «Совету мира» и проведет переговоры с лидером США Дональдом Трампом.

«В четверг утром нам нужно быть в Давосе, чтобы в начищенных до блеска ботинках и выглаженных брюках встретиться с президентом Трампом и подписать документ о нашем присоединение к “Совету мира” от имени Венгрии», — сказал он в видеообращении, которое опубликовал в социальных сетях.

Орбана также сообщил, что после встречи с Трампом в Давосе он вылетит в Брюссель на внеочередной саммит стран Евросоюза.

Ранее Орбан заявил, что мысли Евросоюза о проигрыше России в конфликте на Украине и выплатите Москвой репараций являются верой в сказки.

