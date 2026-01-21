Орбан анонсировал переговоры с Трампом в Давосе 22 января

«В четверг утром нам нужно быть в Давосе, чтобы в начищенных до блеска ботинках и выглаженных брюках встретиться с президентом Трампом и подписать документ о нашем присоединение к “Совету мира” от имени Венгрии», — сказал он в видеообращении, которое опубликовал в социальных сетях.