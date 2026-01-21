Эксперт Бижев назвал заявления Трампа о «секретном оружии» преувеличением

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что силовой захват Гренландии США мог бы спровоцировать цепную реакцию территориальных конфликтов в мире. По его оценке, Дональду Трампу для реализации интересов необходим правовой прецедент, такой как экономическая сделка, чтобы не нарушать концепцию мира.