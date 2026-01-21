Ричмонд
Эксперт Бижев назвал заявления Трампа о «секретном оружии» преувеличением

Эксперт Айтеч Бижев заявил, что слова Дональда Трампа о применении США «секретного оружия» в Венесуэле не соответствует действительности.

Источник: Аргументы и факты

Заявление президента США Дональда Трампа о применении «невиданного оружия» в Венесуэле не соответствует действительности, поскольку использованные там технологии давно известны мировым державам. Об этом «Известиям» заявил бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По его словам, операция включала стандартную тактику подавления систем ПВО, высадки спецназа и применения средств радиоэлектронного воздействия, вызывающих физиологический дискомфорт.

Эксперт подчеркнул, что США склонны преувеличивать свои разработки, и в качестве примера привел российские гиперзвуковые комплексы, которые по аналогичной логике также можно было бы назвать «невиданными».

Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что силовой захват Гренландии США мог бы спровоцировать цепную реакцию территориальных конфликтов в мире. По его оценке, Дональду Трампу для реализации интересов необходим правовой прецедент, такой как экономическая сделка, чтобы не нарушать концепцию мира.

Ранее испанский член ЕП Ирен Монтеро сравнила Дональда Трампа с Адольфом Гитлером.

