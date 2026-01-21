Заявление президента США Дональда Трампа о применении «невиданного оружия» в Венесуэле не соответствует действительности, поскольку использованные там технологии давно известны мировым державам. Об этом «Известиям» заявил бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
По его словам, операция включала стандартную тактику подавления систем ПВО, высадки спецназа и применения средств радиоэлектронного воздействия, вызывающих физиологический дискомфорт.
Эксперт подчеркнул, что США склонны преувеличивать свои разработки, и в качестве примера привел российские гиперзвуковые комплексы, которые по аналогичной логике также можно было бы назвать «невиданными».
Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что силовой захват Гренландии США мог бы спровоцировать цепную реакцию территориальных конфликтов в мире. По его оценке, Дональду Трампу для реализации интересов необходим правовой прецедент, такой как экономическая сделка, чтобы не нарушать концепцию мира.
Ранее испанский член ЕП Ирен Монтеро сравнила Дональда Трампа с Адольфом Гитлером.