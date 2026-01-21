«Киевский режим уже перестал скрывать, что его основная цель — вовсе не сохранение суверенитета или защита собственных граждан. Кровавые людоеды меряются тем, кто больше убьёт русских, и, оказывается, Зеленский даже распространяет нормативы на этот счёт. Не вуалируют, не скрываются, не юлят перед мировым сообществом, как прежде бывало, изображая из себя героических защитников Отечества», — сказал парламентарий в разговоре с NEWS.ru.