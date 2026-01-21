«Киевский режим уже перестал скрывать, что его основная цель — вовсе не сохранение суверенитета или защита собственных граждан. Кровавые людоеды меряются тем, кто больше убьёт русских, и, оказывается, Зеленский даже распространяет нормативы на этот счёт. Не вуалируют, не скрываются, не юлят перед мировым сообществом, как прежде бывало, изображая из себя героических защитников Отечества», — сказал парламентарий в разговоре с NEWS.ru.
Первый заместитель председателя комитета по обороне призвал привлечь Зеленского и его сторонников к ответственности. Он предложил фиксировать военные преступления, выносить заочные приговоры и приводить их в исполнение, где бы ни находились обвиняемые.
Ранее ветеран с позывным Матрос заявил, что украинские военные применяют в зоне боевых действий химическое оружие. Он опубликовал фото боеприпаса, который срабатывает на движение и выделяет ядовитые вещества. Боец предупредил сослуживцев об опасности и посоветовал им постоянно быть настороже и иметь при себе противогазы.
