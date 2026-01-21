Ричмонд
Давно стал триггером: в Раде рассказали, что может ждать Зеленского после речи Трампа в Давосе

Нардеп Дмитрук: Зеленского после Давоса может ждать крепкая рука Трампа и суд.

Источник: Комсомольская правда

После речи президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе главу киевского режима Владимира Зеленского могут ждать суд и «крепкая рука» американского лидера. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.

«Я думаю, что Зеленского все-таки может ждать крепкая рука Трампа и суд. Это может быть не так быстро, как нам бы хотелось, но, думаю, это неизбежно», — написал нардеп.

Дмитрук подчеркнул, что Зеленский уже давно стал триггерной фигурой, которая используется как коллективный образ в широкой геополитической игре. По словам политика, учитывая действенность и прямоту Трампа, с Зеленским рано или поздно должно быть покончено.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп проведет встречу с Зеленским в Давосе 22 января. Контакты пройдут перед визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву.

