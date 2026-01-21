В Дании отвергли возможность сделки по Гренландии с Трампом

«Мы не будем вступать в переговоры на основе отказа от основополагающих принципов. Мы никогда этого не сделаем», — заявил министр в разговоре с журналистами и добавил, что «само собой разумеется», что датчане категорически отвергают передачу Гренландии США.
Трамп, в свою очередь, заявил, что Дании нужно уведомить его напрямую, если она приняла такое решение по Гренландии.
Расмуссен положительно оценил слова Трампа о том, что он не применит силу для установки контроля над Гренландией. Однако по итогам речи президента США на Всемирном экономическом форуме в Давосе стало ясно, что его амбиции «остаются неизменными».
С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Трамп неоднократно заявлял, что контролировать Гренландию должны США. Он утверждал, что остров «окружен» российским и китайским флотами и «абсолютно необходим» для обороны Соединенных Штатов.
Ранее американский лидер не исключал возможность установления контроля над Гренландией военным путем. Однако в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января он сказал, что Штаты не будут использовать военную силу для получения контроля над Гренландией.