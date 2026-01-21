Топорнин оценил возможность Европы создать альтернативу НАТО без США

По его словам, от 75 до 80 процентов возможностей альянса в Европе обеспечивают Соединенные Штаты. Эксперт отметил, что европейские лидеры уже осознают возможность такого решения со стороны администрации Дональда Трампа, особенно на фоне растущих противоречий, включая вопрос вокруг Гренландии. Топорнин считает, что без США альянс может превратиться в фикцию, поскольку европейцы видят в России основную угрозу и останутся без американской защиты.