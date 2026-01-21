Топорнин оценил возможность Европы создать альтернативу НАТО без США

Вывод американских войск из Европы приведет к резкому падению боеспособности подразделений НАТО. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал политолог Николай Топорнин.
По его словам, от 75 до 80 процентов возможностей альянса в Европе обеспечивают Соединенные Штаты. Эксперт отметил, что европейские лидеры уже осознают возможность такого решения со стороны администрации Дональда Трампа, особенно на фоне растущих противоречий, включая вопрос вокруг Гренландии. Топорнин считает, что без США альянс может превратиться в фикцию, поскольку европейцы видят в России основную угрозу и останутся без американской защиты.
Политолог сообщил, что в Европе обсуждается создание альтернативной структуры без участия США по аналогии с «коалицией желающих» для поддержки Украины. Однако этот процесс потребует значительных финансовых затрат, согласования военных уставов и преодоления языковых барьеров. На сегодняшний день, по оценке эксперта, практических шагов в этом направлении сделано не было.
