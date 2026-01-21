Келер: в протесте против США приняли участие 20% жителей столицы Гренландии

Прошедшая в Нууке акция против планов Вашингтона по установлению контроля над Гренландией стала самой массовой в истории острова. Об этом в интервью РИА Новости заявил организатор мероприятия Ян Келер.
По его словам, в протестной акции 17 января участвовали от пяти до шести тысяч человек (примерно 20% населения столицы). Келер отметил, что митинг удалось подготовить в кратчайшие сроки — на координацию через социальные сети потребовалось 72 часа.
Причиной массового выхода граждан на улицы стали намерения президента США Дональда Трампа включить остров в состав Соединенных Штатов. Как пояснил собеседник агентства, жители Гренландии чувствуют угрозу со стороны действующей американской администрации и желают продемонстрировать мировому сообществу свое нежелание менять государственную принадлежность.
В этой акции приняли участие представители действующего правительства и всех политических партий острова.
Келер добавил, что из-за непредсказуемости политики Белого дома дальнейшее развитие ситуации остается неопределенным, хотя новых протестов в ближайшее время не планируется.