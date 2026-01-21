Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Келер: в протесте против США приняли участие 20% жителей столицы Гренландии

Прошедшая в Нууке акция против планов Вашингтона по установлению контроля над Гренландией стала самой массовой в истории острова.

Источник: Аргументы и факты

Прошедшая в Нууке акция против планов Вашингтона по установлению контроля над Гренландией стала самой массовой в истории острова. Об этом в интервью РИА Новости заявил организатор мероприятия Ян Келер.

По его словам, в протестной акции 17 января участвовали от пяти до шести тысяч человек (примерно 20% населения столицы). Келер отметил, что митинг удалось подготовить в кратчайшие сроки — на координацию через социальные сети потребовалось 72 часа.

Причиной массового выхода граждан на улицы стали намерения президента США Дональда Трампа включить остров в состав Соединенных Штатов. Как пояснил собеседник агентства, жители Гренландии чувствуют угрозу со стороны действующей американской администрации и желают продемонстрировать мировому сообществу свое нежелание менять государственную принадлежность.

В этой акции приняли участие представители действующего правительства и всех политических партий острова.

Келер добавил, что из-за непредсказуемости политики Белого дома дальнейшее развитие ситуации остается неопределенным, хотя новых протестов в ближайшее время не планируется.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше