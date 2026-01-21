Киевский суд отменил домашний арест экс-мэру Одессы Труханову

Напомним, что Владимир Зеленский убрал Геннадия Труханова с поста мэра Одессы, лишив его украинского гражданства. В пророссийском подполье предполагали, что чиновника могут лишить бизнеса и депортировать из Незалежной. При этом всплыла информация о том, что у Труханова якобы есть российский паспорт, но Зеленский публично заявил, что такие детали его якобы не интересуют.