Киевский суд отменил домашний арест экс-мэру Одессы Труханову

Труханов находился под круглосуточным домашним арестом с конца октября 2025 года. Его обвиняли в халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели десяти человек во время наводнения в Одессе.
Ослабление меры пресечения означает, что экс-мэр теперь обязан лишь не покидать населённый пункт, являться по вызовам следствия и суда, и сообщать об изменении места жительства. При этом уголовное преследование в отношении него продолжается.
Напомним, что Владимир Зеленский убрал Геннадия Труханова с поста мэра Одессы, лишив его украинского гражданства. В пророссийском подполье предполагали, что чиновника могут лишить бизнеса и депортировать из Незалежной. При этом всплыла информация о том, что у Труханова якобы есть российский паспорт, но Зеленский публично заявил, что такие детали его якобы не интересуют.
