Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Скажите мне это в лицо»: Трамп жёстко обратился к властям Дании из-за Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти Дании должны лично уведомлять его в случае отказа от переговоров о присоединении Гренландии к Соединённым Штатам. Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Источник: Life.ru

Американский лидер подчеркнул, что официального отказа от Копенгагена он не получал. По словам Трампа, ему неприятно узнавать позицию другой стороны «через вторые руки». Он добавил, что если глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен хочет что-то сказать, то должен сделать это напрямую.

«Если он хочет сказать мне это, пусть скажет мне это в лицо», — заявил глава Белого дома.

Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Европы, сравнив его с «очень голодной гусеницей». Он заявил, что время уговоров прошло и ЕС пора жёстко отстаивать свои интересы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше