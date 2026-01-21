«Скажите мне это в лицо»: Трамп жёстко обратился к властям Дании из-за Гренландии

Американский лидер подчеркнул, что официального отказа от Копенгагена он не получал. По словам Трампа, ему неприятно узнавать позицию другой стороны «через вторые руки». Он добавил, что если глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен хочет что-то сказать, то должен сделать это напрямую.
«Если он хочет сказать мне это, пусть скажет мне это в лицо», — заявил глава Белого дома.
Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер раскритиковал политику Дональда Трампа в отношении Европы, сравнив его с «очень голодной гусеницей». Он заявил, что время уговоров прошло и ЕС пора жёстко отстаивать свои интересы.
