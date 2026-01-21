«Скажите мне это в лицо»: Трамп жёстко обратился к властям Дании из-за Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти Дании должны лично уведомлять его в случае отказа от переговоров о присоединении Гренландии к Соединённым Штатам. Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе.