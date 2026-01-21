В администрации Салехарда появится новое ведомство

В структуре администрации Салехарда произойдет важное изменение: молодежная политика и культура станут самостоятельными управлениями. Разделение полномочий призвано повысить эффективность работы в этих сферах, сделать ее более адресной и профессиональной. Об этом сообщила пресс‑служба городской администрации.