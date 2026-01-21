В администрации Салехарда появится новое ведомство

В Салехарде разделят управление по молодежной политике и культуре.
В структуре администрации Салехарда произойдет важное изменение: молодежная политика и культура станут самостоятельными управлениями. Разделение полномочий призвано повысить эффективность работы в этих сферах, сделать ее более адресной и профессиональной. Об этом сообщила пресс‑служба городской администрации.
«Ключевое изменение. В структуре администрации города появится еще одно управление — молодежной политики», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Разделение зон ответственности призвано вывести работу в данных ключевых сферах на более высокий уровень — обеспечить ее результативность, адресность и профессионализм. Окончательное решение по проекту примут 22 января в ходе заседания Думы.