В администрации Салехарда появится новое ведомство

В структуре администрации Салехарда произойдет важное изменение: молодежная политика и культура станут самостоятельными управлениями. Разделение полномочий призвано повысить эффективность работы в этих сферах, сделать ее более адресной и профессиональной. Об этом сообщила пресс‑служба городской администрации.

В структуре администрации Салехарда произойдет важное изменение: молодежная политика и культура станут самостоятельными управлениями. Разделение полномочий призвано повысить эффективность работы в этих сферах, сделать ее более адресной и профессиональной. Об этом сообщила пресс‑служба городской администрации.

«Ключевое изменение. В структуре администрации города появится еще одно управление — молодежной политики», — сообщается в telegram-канале мэрии.

Разделение зон ответственности призвано вывести работу в данных ключевых сферах на более высокий уровень — обеспечить ее результативность, адресность и профессионализм. Окончательное решение по проекту примут 22 января в ходе заседания Думы.