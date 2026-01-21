Ричмонд
Путин поручил МИД изучить предложение о «Совете мира»

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел РФ изучить поступившее Москве предложение о вступлении в «Совет мира» и проконсультироваться с партнерами.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Что касается нашего участия в “Совете мира”, то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», — заявил Путин в ходе совещания с Совбезом РФ.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
