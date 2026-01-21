Ричмонд
Путин поблагодарил Трампа за личное приглашение в Совет мира

Президент России Владимир Путин подтвердил, что американский коллега Дональд Трамп лично пригласил его принять участие в Совете мира, который глава Белого дома создает для разрешения ситуации вокруг сектора Газа. Об этом в среду, 21 января, сообщает ТАСС.

Путин поручил Министерству иностранных дел рассмотреть предложение о создании Совета мира, провести консультации с партнерами. Затем Россия предоставит свой ответ.

По мнению Путина, важно, чтобы процесс в Газе положительно повлиял на разрешение ближневосточного конфликта. Российский лидер заявил, что Москва готова выделить миллиард долларов на Совет мира из замороженных в США средств, говорится в материале.

Отдельно глава государства отметил вклад США в поиск решения по Украине.

— Отмечаем также вклад действующей администрации в поиски решения по урегулированию украинского кризиса, — приводит слова Путина ТАСС.

К инициативе уже присоединились Азербайджан, Израиль, Белоруссия, Армения, также приглашение получил Казахстан.

По словам Трампа, Россия является одним из ключевых центров влияния во всем мире, что делает участие президента такой страны в совете необходимым. Что это за организация, чем она будет заниматься и какие страны в нее пригласили — в материале «Вечерней Москвы».

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
