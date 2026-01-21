Ричмонд
Президент Палестины Аббас прибыл с двухдневным визитом в Москву

Путин и Аббас планируют официальную встречу в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщило агентство WAFA.

«Глава государства Палестина прибыл в среду вечером в российскую столицу с официальным двухдневным визитом», — говорится в сообщении.

В четверг, 22 января, у Аббаса запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как ранее писал сайт KP.RU, Путин и глава государства Палестина обсудят ситуацию в Газе и на Ближнем Востоке в четверг. Также стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что вопрос создания палестинского государства должен быть решен, в этой ситуации нужны уступки.

