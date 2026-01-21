Ричмонд
Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Полковникова

Алексей Полковников снят с должности замглавы Россотрудничества. Путин подписал соответствующий указ.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин снял с должности замглавы Россотрудничества Алексея Полковникова. Соответствующий указ с подписью главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе говорит, что Полковников освобожден от должности руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, в ноябре от должности был освобожден замглавы МЧС России Антон Герасимов.

В декабре Путин назначил Александра Алимова замминистра иностранных дел России.