Путин заявил, что получил личное приглашение в Совет мира от Трампа

Трамп направил Путину личное обращение, в котором пригласил присоединиться к Совету мира по Газе.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что получил личное обращение от главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором американский лидер пригласил его присоединиться к так называемому «Совету мира» по Газе. Об этом российский лидер сообщил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза России.

«Мы действительно получили личное обращение от Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что Россия готова направить один миллиард долларов в «Совет мира» из числа замороженных в США средств.

Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сейчас Кремль изучает предложение США, направленное российскому президенту.

Ранее KP.RU сообщал, что приглашения вступить в «Совет мира» были разосланы примерно 60 странам, включая Россию. Также они были направлены Белоруссии, Казахстану, Узбекистану и даже Украине.

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше