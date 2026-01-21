Путин заявил, что получил личное приглашение в Совет мира от Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что получил личное обращение от главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором американский лидер пригласил его присоединиться к так называемому «Совету мира» по Газе. Об этом российский лидер сообщил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза России.
«Мы действительно получили личное обращение от Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что Россия готова направить один миллиард долларов в «Совет мира» из числа замороженных в США средств.
Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сейчас Кремль изучает предложение США, направленное российскому президенту.
Ранее KP.RU сообщал, что приглашения вступить в «Совет мира» были разосланы примерно 60 странам, включая Россию. Также они были направлены Белоруссии, Казахстану, Узбекистану и даже Украине.