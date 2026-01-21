Ричмонд
Путин заявил, что РФ получила личное приглашение Трампа в «Совет мира»

Президент России Владимир Путин сообщил, что получил личное обращение от главы США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к «Совету мира».

Источник: Аргументы и факты

Глава государства поручил Министерству иностранных дел РФ детально проанализировать инициативу Вашингтона. По словам российского лидера, перед принятием окончательного решения внешнеполитическому ведомству необходимо провести соответствующие консультации с партнерами России.

«Москва даст ответ на приглашение после того как МИД РФ изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами», — отметил президент.

Трамп ранее сообщил о создании «Совета мира» по ситуации в Газе и пригласил примкнуть к нему лидеров ряда государств. Сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к объединению.

