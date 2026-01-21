Путин подтвердил, что контакты с Уиткоффом и Кушнером пройдут 22 января

Контакты президента России Владимира Путина и спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера запланированы на четверг, 22 января. Об этом заявил сам глава государства во время совещания Совета Безопасности.
Совещание проходит в видеоформате.
Ранее спецпредставитель президента США заявил, что вместе с бизнесменом и зятем американского главы Кушнером отправится в Москву в четверг, 22 января. Накануне Уиткофф и Кушнер провели встречу со спецпредставителем президента РФ и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в швейцарском Давосе. По словам Уиткоффа, переговоры прошли «очень позитивно».
Как писал сайт KP.RU, очередная встреча может состояться уже в четверг. Об этом сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.