Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия обсуждает с США использование своих активов для работ в зоне СВО

Российская сторона обсуждает с Соединенными Штатами возможность использования замороженных российских активов для восстановительных работ в зоне специальной военной операции. Об этом в среду, 21 января, сообщил президент России Владимир Путин.

Российская сторона обсуждает с Соединенными Штатами возможность использования замороженных российских активов для восстановительных работ в зоне специальной военной операции. Об этом в среду, 21 января, сообщил президент России Владимир Путин.

— Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США, — заявил глава государства, его слова приводит ТАСС.

Путин добавил, что Москва также могла бы направить в Совет мира один миллиард долларов из числа активов, замороженных при прежней администрации США.

Владимир Путин также подтвердил, что получил от президента США Дональда Трампа личное приглашение в Совет мира, поблагодарив его за это.

Сам Трамп говорил о том, что Россия является одним из ключевых центров влияния во всем мире, что делает участие президента такой страны в совете необходимым. Что это за организация, чем она будет заниматься и какие страны в нее пригласили — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше