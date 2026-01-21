Путин: Россия обсуждает с США использование своих активов для работ в зоне СВО

Российская сторона обсуждает с Соединенными Штатами возможность использования замороженных российских активов для восстановительных работ в зоне специальной военной операции. Об этом в среду, 21 января, сообщил президент России Владимир Путин.
— Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США, — заявил глава государства, его слова приводит ТАСС.
Путин добавил, что Москва также могла бы направить в Совет мира один миллиард долларов из числа активов, замороженных при прежней администрации США.
Владимир Путин также подтвердил, что получил от президента США Дональда Трампа личное приглашение в Совет мира, поблагодарив его за это.
Сам Трамп говорил о том, что Россия является одним из ключевых центров влияния во всем мире, что делает участие президента такой страны в совете необходимым. Что это за организация, чем она будет заниматься и какие страны в нее пригласили — в материале «Вечерней Москвы».