Путин заявил, что тема Гренландии и США не касается России

Путин допустил покупку Гренландии США, если остров будет продаваться по ценам, сопоставимым с суммами при продаже Аляски.

Источник: Комсомольская правда

Тема Гренландии и США, включая притязания Вашингтона на остров, не касается России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 21 января.

«Это нас не касается совершенно, то, что с Гренландией происходит», — отметил российский лидер в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

По словам главы государства, США могут «потянуть» покупку Гренландии. При этом произойти подобный сценарий может в том случае, если остров будет продаваться в ценах, которые можно сопоставить с теми, за которые Россия когда-то продала Аляску.

Путин также подчеркнул, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, с вытекающей отсюда жестокостью. По словам президента, США, Дания и Гренландия смогут сами между собой разобраться в вопросе принадлежности острова.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп рассказал о своих планах на Гренландию.

