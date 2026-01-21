Путин: РФ готова направить $1 млрд в «Совет мира» из замороженных средств в США

Российская Федерация готова направить один миллиард долларов в «Совет мира» из числа замороженных в США средств. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на совещании Совета Безопасности.
По словам главы государства, еще до решения вопроса об участии России и работе «Совета мира», Москва могла бы направить в организацию один миллиард долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.
Глава российского государства подтвердил, что получил личное обращение от главы Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором американский лидер пригласил его присоединиться к «Совету мира» по Газе.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент изучается предложение США.
Напомним, приглашения вступить в «Совет мира» были разосланы примерно 60 странам, включая Россию. Соответствующие приглашения также получили Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и даже Украина.