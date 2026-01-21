Ричмонд
Путин отметил вклад США в поиск решения по урегулированию на Украине

Президент России отметил вклад действующей американской администрации в поиск решения по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин отметил вклад США в поиск решения по Украине.

Во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ он подчеркнул, что российская сторона отмечает вклад действующей американской администрации в поиске решения по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Кремль подтвердил встречу российского лидера со спецпосланником США Стивом Уиткоффом 22 января.

Между тем президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Он выразил мнение, что конфликт на Украине необходимо остановить из-за большого числа жертв.

