Путин отметил вклад США в поиск решения по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин отметил вклад США в поиск решения по Украине.
Во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ он подчеркнул, что российская сторона отмечает вклад действующей американской администрации в поиске решения по урегулированию украинского кризиса.
Ранее Кремль подтвердил встречу российского лидера со спецпосланником США Стивом Уиткоффом 22 января.
Между тем президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским. Он выразил мнение, что конфликт на Украине необходимо остановить из-за большого числа жертв.
