Путин: Россия готова направить $1 млрд в Совет мира из замороженных США активов

Москва готова направить в созданный президентом США Дональдом Трампом Совет мира 1 миллиард долларов из замороженных Вашингтоном активов. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира 1 миллиард долларов США из замороженных ещё при прежней администрации США российских активов», — указал глава государства.

При этом Путин отметил, что решение по приглашению России в организацию ещё не принято. Также неизвестны детали самой работы Совета.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал, что войти в Совет мира согласились 20 или 25 мировых лидеров. По его мнению, это хороший показатель, и Белый дом приятно удивлён такому отклику, хотя сложности по формированию организации ещё впереди.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

