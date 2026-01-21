Путин раскрыл, готов ли он вступить в американскую альтернативу ООН

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп намерен основать международную организацию «Совет мира», которая якобы должна будет стать альтернативой ООН. Цель нового органа — способствовать стабильности, восстановлению законного управления и обеспечению устойчивого мира в регионах, затронутых конфликтами, в том числе на Украине и секторе Газа. При этом Трамп пригласил в орган как Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.