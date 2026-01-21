Путин раскрыл, готов ли он вступить в американскую альтернативу ООН

Путин заявил, что Россия готова выделить американской альтернативе ООН миллиард долларов из замороженных активов.
Россия ответит на предложение о вступлении в «Совет мира», американскую альтернативу ООН, после того, как МИД РФ изучит переданные документы и проведет консультации со стратегическими партнерами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в формате видеоконференции.
«МИД России поручено изучить поступившие документы, проконсультироваться с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на приглашение», — сказал Путин. Слова приводит Кремль на официальном сайте. Также лидер заявил, что РФ готова направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов.
Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп намерен основать международную организацию «Совет мира», которая якобы должна будет стать альтернативой ООН. Цель нового органа — способствовать стабильности, восстановлению законного управления и обеспечению устойчивого мира в регионах, затронутых конфликтами, в том числе на Украине и секторе Газа. При этом Трамп пригласил в орган как Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.