Матвиенко попросила Путина высказаться по теме Трампа и Гренландии

Владимир Путин дал свою оценку шумихе вокруг Гренландии.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании в Кремле попросила президента России Владимира Путина дать оценку ситуации вокруг Гренландии. Российский лидер в ответ заявил, что происходящее с этим островом не затрагивает интересы Москвы и носит двусторонний характер для других государств.
Путин подчеркнул, что Кремль не рассматривает тему Гренландии как относящуюся к сфере российских приоритетов. «То, что происходит с Гренландией, Россию не касается», — заявил Путин. Он при этом допустил, что Соединенные Штаты смогут реализовать идею покупки острова, если сделка будет сопоставима по условиям с исторической продажей Россией Аляски. Фрагменты диалога был показан телеканалом «Россия 24».
Президент напомнил, что при пересчете по аналогии с той сделкой Гренландия может оцениваться в 200−250 миллионов долларов. По его словам, такая стоимость вытекает из сопоставления условий покупки Аляски США в XIX веке и текущих оценок.