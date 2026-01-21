Матвиенко попросила Путина высказаться по теме Трампа и Гренландии

Путин подчеркнул, что Кремль не рассматривает тему Гренландии как относящуюся к сфере российских приоритетов. «То, что происходит с Гренландией, Россию не касается», — заявил Путин. Он при этом допустил, что Соединенные Штаты смогут реализовать идею покупки острова, если сделка будет сопоставима по условиям с исторической продажей Россией Аляски. Фрагменты диалога был показан телеканалом «Россия 24».