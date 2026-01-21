Путин оценил Гренландию в $200−250 млн по аналогии с продажей Аляски

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стоимость Гренландии могла бы составить 200−250 миллионов долларов, если проводить аналогию с ценой продажи Аляски Соединенным Штатам.
Глава государства отметил, что ситуация вокруг Гренландии не имеет отношения к России.
«Это нас не касается совершенно, то, что с Гренландией происходит», — сказал президент в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
При этом Путин напомнил, что у РФ есть опыт урегулирования подобных ситуаций — в XIX веке она продала США Аляску.
Российский лидер выразил мнение, что США «потянут» покупку острова, если он будет продаваться в ценах, сопоставимых с теми, за которые Россия продала Аляску.
«Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но, я думаю, что США потянут и эту цифру», — заключил президент.
Ранее Владимир Путин сообщил, что РФ получила личное обращение от главы США Дональда Трампа с приглашением присоединиться к «Совету мира».