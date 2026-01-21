Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил Трампа за приглашение РФ в Совет мира и пообещал изучить его

Россия получила официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемому по его инициативе Совету мира. Об этом 21 января сообщил глава государства Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«Мы хотим прежде всего поблагодарить его за внимание к нашей стране», — подчеркнул Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.

Президент отметил, что Россия всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности.

«Что касается участия России в Совете мира, Министерству иностранных дел поручено тщательно изучить все поступившие документы и проконсультироваться с нашими стратегическими партнёрами, после чего будет дан официальный ответ», — добавил он.

По словам Путина, решение о присоединении к Совету мира не будет поспешным. Он заверил, что Россия подойдёт к вопросу ответственно и внимательно, учитывая интересы государства и своих союзников.

Ранее Life.ru писал, что отказ Владимира Зеленского участвовать в Совете мира из-за России вызвал резкую критику в Совфеде. Сенатор Владимир Джабаров назвал это «удобным предлогом», чтобы избежать прямого диалога с Москвой. По его словам, Зеленский боится прямо сказать «нет» Трампу, а потому прячется за формальными причинами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше