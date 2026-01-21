Путин поблагодарил Трампа за приглашение РФ в Совет мира и пообещал изучить его

«Мы хотим прежде всего поблагодарить его за внимание к нашей стране», — подчеркнул Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.
Президент отметил, что Россия всегда поддерживала и продолжает поддерживать любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности.
«Что касается участия России в Совете мира, Министерству иностранных дел поручено тщательно изучить все поступившие документы и проконсультироваться с нашими стратегическими партнёрами, после чего будет дан официальный ответ», — добавил он.
По словам Путина, решение о присоединении к Совету мира не будет поспешным. Он заверил, что Россия подойдёт к вопросу ответственно и внимательно, учитывая интересы государства и своих союзников.
Ранее Life.ru писал, что отказ Владимира Зеленского участвовать в Совете мира из-за России вызвал резкую критику в Совфеде. Сенатор Владимир Джабаров назвал это «удобным предлогом», чтобы избежать прямого диалога с Москвой. По его словам, Зеленский боится прямо сказать «нет» Трампу, а потому прячется за формальными причинами.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.