Трамп заявил, что не будет вводить пошлины против ряда стран Европы

Дональд Трамп заявил, что сформировал с генсеком НАТО Марком Рютте основу для будущего соглашения по Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сформировал с генсеком НАТО Марком Рютте основу для будущего соглашения по Гренландии, США не будут вводить 10-процентные пошлины против ряда европейских стран.

«Это решение, если оно будет реализовано, станет большим плюсом для США и всех стран НАТО. Исходя из этого понимания, я не буду вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США введут 10-процентные пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с 1 февраля. С 1 июня тариф планировалось увеличить до 25%. Глава Белого дома отмечал, что пошлины будут сохраняться до заключения соглашения о покупке Гренландии. Заявление прозвучало на фоне отправки в Гренландию военных ряда европейских стран.

