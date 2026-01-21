Путин по примеру Аляски посчитал, во сколько Трампу обойдется Гренландия

«Разница (между Аляской и Гренландией — прим. URA.RU) где-то 450−449 тысяч квадратных километров. Значит, если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там 200−250 млн долларов», — подсчитал Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Цитата российского лидера опубликована на сайте Кремля.