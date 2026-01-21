Ричмонд
Путин: Намерения США в отношении Гренландии России не касаются

Президент России Владимир Путин заявил, что намерения США по поводу покупки Гренландии не имеют отношения к РФ.

«Это нас не касается совершенно, то, что с Гренландией происходит», — сказал он на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Российский президент отметил, что Вашингтон и Копенгаген сами определятся в отношении принадлежности северного острова.

«Думаю, что они между собой разберутся», — добавил российский лидер.

Ранее руководитель Командования объединённых арктических сил Дании в Гренландии, генерал-майор Сёрен Андерсен заявил, что Россия якобы представляет для Гренландии большую грозу, нежели США. При этом генерал признал, что сейчас вблизи Гренландии нет российских кораблей, а «самое близкое» — научно-исследовательский борт из РФ, находившийся на расстоянии примерно в 574 километра.

