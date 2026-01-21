Путин: Намерения США в отношении Гренландии России не касаются

«Это нас не касается совершенно, то, что с Гренландией происходит», — сказал он на совещании с постоянными членами Совета безопасности.
Российский президент отметил, что Вашингтон и Копенгаген сами определятся в отношении принадлежности северного острова.
«Думаю, что они между собой разберутся», — добавил российский лидер.
Ранее руководитель Командования объединённых арктических сил Дании в Гренландии, генерал-майор Сёрен Андерсен заявил, что Россия якобы представляет для Гренландии большую грозу, нежели США. При этом генерал признал, что сейчас вблизи Гренландии нет российских кораблей, а «самое близкое» — научно-исследовательский борт из РФ, находившийся на расстоянии примерно в 574 километра.
