Путин: Намерения США в отношении Гренландии России не касаются

Ранее руководитель Командования объединённых арктических сил Дании в Гренландии, генерал-майор Сёрен Андерсен заявил, что Россия якобы представляет для Гренландии большую грозу, нежели США. При этом генерал признал, что сейчас вблизи Гренландии нет российских кораблей, а «самое близкое» — научно-исследовательский борт из РФ, находившийся на расстоянии примерно в 574 километра.