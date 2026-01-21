Ричмонд
Дональд Трамп назвал себя диктатором

Лидер США заявил, что иногда диктаторы нужны у власти.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на обвинения в авторитаризме, отметив, что порой диктаторы могут быть полезны в управлении.

Ранее его выступление прозвучало на площадке Всемирного экономического форума.

Лидер США сообщил, что его речь была воспринята весьма положительно, несмотря на распространенное мнение, что он диктатор. «Обычно они говорят, что он ужасный диктатор, такого типа личность, я — диктатор», — подчеркнул он.

Трамп выразил мнение, что в некоторых случаях диктатура может быть оправданной.

«Иногда нужен диктатор. В этом случае они так не скажут. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле», — заявил Трамп.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал Трампа очень голодной гусеницей.

