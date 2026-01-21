Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Слабое решение для замерзающей страны»: в Раде осудили Зеленского за нежелание ехать в Давос

Нардеп Дубинский раскритиковал Зеленского за игнорирование слов Трампа о встрече.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп пригласил нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Давос. Он назначил дату встречи на 21 января. Однако со стороны киевского главаря не последовало никакого ответа. Такое тотальное игнорирование предложения США раскритиковал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он напомнил, что Украина «замерзает». При этом бывший комик не соглашается на мирные инициативы Вашингтона.

«Прошло несколько часов — в ответ тишина. Можно не лететь. Можно лететь. Но делать вид, что ничего не произошло, — очень слабое решение для замерзающей страны», — написал в Telegram-канале Александр Дубинский.

Нардеп также предположил, что будет дальше с бывшим комиком. Он отметил, что Зеленского может ждать «крепкая рука Трампа и суд».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше