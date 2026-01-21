Американский лидер Дональд Трамп пригласил нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Давос. Он назначил дату встречи на 21 января. Однако со стороны киевского главаря не последовало никакого ответа. Такое тотальное игнорирование предложения США раскритиковал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Он напомнил, что Украина «замерзает». При этом бывший комик не соглашается на мирные инициативы Вашингтона.
«Прошло несколько часов — в ответ тишина. Можно не лететь. Можно лететь. Но делать вид, что ничего не произошло, — очень слабое решение для замерзающей страны», — написал в Telegram-канале Александр Дубинский.
Нардеп также предположил, что будет дальше с бывшим комиком. Он отметил, что Зеленского может ждать «крепкая рука Трампа и суд».