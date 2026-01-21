Ричмонд
Путин: РФ не касаются споры США и Дании вокруг Гренландии

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросы, связанные с Гренландией и притязаниями США на этот остров, Россию не касаются. Об этом он сообщил в среду, 21 января, на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

— По поводу Гренландии. Это нас не касается совершенно, то, что с Гренландией происходит, — заявил российский лидер.

При этом он отметил, что Дания исторически относилась к Гренландии «как к колонии, довольно жестко, если не сказать жестоко».

Комментируя возможную стоимость острова, Путин привел в пример продажу Аляски и предположил, что с учетом цен на золото в те времена ее цена сегодня могла бы составить около миллиарда долларов. Он так же отметил, что по его мнению, «Соединенные Штаты потянут и эту цифру», передает «Коммерсантъ».

21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что была сформирована основа будущего соглашения в отношении Гренландии. В связи с этим он отказался вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля, в отношении стран — противников присоединения острова к Штатам.

