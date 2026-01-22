Ричмонд
Президент США Трамп сообщил о бессрочности сделки по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрабатываемая штатами сделка по Гренландии будет иметь бессрочный характер. Об этом он сообщил 21 января в интервью телеканалу CNBC.

Источник: AP 2024

«Сейчас она еще немного в процессе (обсуждения. — Ред.), но уже довольно далеко продвинулась… (сделка будет длиться. — Ред.) бесконечно», — сказал Трамп.

Он также подтвердил, что после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте отменил решение о введении пошлин против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля из-за ситуации вокруг Гренландии.

Ранее в этот день сообщалось, что основы для будущей сделки США по Гренландии уже сформированы. Трамп сообщил, что переговоры будут вести вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, которые будут напрямую отчитываться перед президентом.

