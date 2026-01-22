Президент США Трамп сообщил о бессрочности сделки по Гренландии

Ранее в этот день сообщалось, что основы для будущей сделки США по Гренландии уже сформированы. Трамп сообщил, что переговоры будут вести вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, которые будут напрямую отчитываться перед президентом.