Президент США Трамп сообщил о бессрочности сделки по Гренландии

«Сейчас она еще немного в процессе (обсуждения. — Ред.), но уже довольно далеко продвинулась… (сделка будет длиться. — Ред.) бесконечно», — сказал Трамп.
Он также подтвердил, что после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте отменил решение о введении пошлин против ряда европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля из-за ситуации вокруг Гренландии.
Ранее в этот день сообщалось, что основы для будущей сделки США по Гренландии уже сформированы. Трамп сообщил, что переговоры будут вести вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, которые будут напрямую отчитываться перед президентом.