Трамп похвалил Уиткоффа и Кушнера за работу по украинскому урегулированию

Президент США заявил, что Уиткофф и Кушнер проделали хорошую работу по урегулированию украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер удостоились публичной похвалы от американского лидера за участие в работе по урегулированию украинского конфликта. Президент США высоко оценил их действия в этом направлении, выступая перед представителями бизнеса.

«Они проделали хорошую работу», — заявил Трамп, указав на присутствующих на мероприятии Уиткоффа и Кушнера.

Напомним, в Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американским спецпредставителем по вопросам Украины Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, она длилась более двух часов.

Спецпредставитель российского лидера отметил, что встреча была конструктивной. По итогам переговоров Дмитриев подчеркнул, что всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции.

После переговоров с Дмитриевым спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что вместе с бизнесменом и зятем американского главы Джаредом Кушнером отправится в Москву в четверг, 22 января.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше