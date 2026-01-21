Трамп похвалил Уиткоффа и Кушнера за работу по украинскому урегулированию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер удостоились публичной похвалы от американского лидера за участие в работе по урегулированию украинского конфликта. Президент США высоко оценил их действия в этом направлении, выступая перед представителями бизнеса.
«Они проделали хорошую работу», — заявил Трамп, указав на присутствующих на мероприятии Уиткоффа и Кушнера.
Напомним, в Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американским спецпредставителем по вопросам Украины Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, она длилась более двух часов.
Спецпредставитель российского лидера отметил, что встреча была конструктивной. По итогам переговоров Дмитриев подчеркнул, что всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции.
После переговоров с Дмитриевым спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что вместе с бизнесменом и зятем американского главы Джаредом Кушнером отправится в Москву в четверг, 22 января.