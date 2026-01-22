Правительство Ленобласти частично переедет в Гатчину

В Гатчине планируется разместить комитеты по культуре, туризму, делам молодежи, спорту, по сохранению культурного наследия, а также Дом НКО. Для этого будут использованы существующие здания. Губернатор отметил, что сам уже частично переехал в Гатчину и подчеркнул, что ключевой задачей является наличие в столице региона руководства и служб, напрямую обслуживающих жителей.