Правительство Ленобласти частично переедет в Гатчину

Финансовые комитеты и непубличные подразделения останутся в Северной столице.

Правительство Ленинградской области не планирует полный переезд в Гатчину, сохранив часть органов власти в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Источник: ТАСС.

По словам Дрозденко, в Петербурге останутся комитет финансов и ряд непубличных подразделений, которым необязательно присутствовать в столице региона. Основное внимание при переезде будет уделено тем службам, которые непосредственно взаимодействуют с населением и организуют работу на местах.

В Гатчине планируется разместить комитеты по культуре, туризму, делам молодежи, спорту, по сохранению культурного наследия, а также Дом НКО. Для этого будут использованы существующие здания. Губернатор отметил, что сам уже частично переехал в Гатчину и подчеркнул, что ключевой задачей является наличие в столице региона руководства и служб, напрямую обслуживающих жителей.

