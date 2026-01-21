Путин: Россия обсуждает восстановление территорий в зоне СВО за счёт её активов

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — сказал президент.
По словам Путина, эта идея уже находится в проработке с администрацией США.
Ранее он сообщил, что Россия получила официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемому по его инициативе Совету мира. Российский лидер поблагодарил Трампа за «внимание к нашей стране» и поручил МИД изучить данный вопрос.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.