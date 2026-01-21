Ричмонд
Путин: Россия обсуждает восстановление территорий в зоне СВО за счёт её активов

Россия обсуждает с США возможность направить часть замороженных активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

«Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной», — сказал президент.

По словам Путина, эта идея уже находится в проработке с администрацией США.

Ранее он сообщил, что Россия получила официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемому по его инициативе Совету мира. Российский лидер поблагодарил Трампа за «внимание к нашей стране» и поручил МИД изучить данный вопрос.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

