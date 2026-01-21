Путин сравнил стоимость Гренландии с Аляской и ответил, потянут ли её США

«Площадь Гренландии, она чуть больше [площади Аляски] — по-моему, 2,166 млн квадратных километров, тоже с хвостиком. То есть разница где-то 450−449, примерно, тысяч квадратных километров. Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там $200−250 миллионов», — сказал Путин.
Российский лидер уточнил — если пересчитать по тогдашним ценам на золото, цифра приблизилась бы к миллиарду.
«Но я думаю, что Соединённые Штаты потянут и эту цифру», — добавил президент.
Он напомнил, что в 1867 году Россия продала США Аляску за 7,2 миллиона долларов. Площадь территории составила около 1 млн 717 тыс. кв. км.
«У нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединёнными Штатами. В XIX веке, по-моему, в 1867 году, как мы знаем, Россия продала Соединённым Штатам, а Соединённые Штаты купили у нас, Аляску», — отметил Путин.
Касательно самой политической ситуации вокруг Гренландии, Путин подчеркнул, что намерения США в отношении острова Россию не касаются. Глава государства выразил уверенность, что Вашингтон и Копенгаген сами разберутся в этом вопросе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.