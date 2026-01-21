Путин сравнил стоимость Гренландии с Аляской и ответил, потянут ли её США

«Площадь Гренландии, она чуть больше [площади Аляски] — по-моему, 2,166 млн квадратных километров, тоже с хвостиком. То есть разница где-то 450−449, примерно, тысяч квадратных километров. Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там $200−250 миллионов», — сказал Путин.