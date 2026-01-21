Депутаты Рады высмеяли Зеленского за попытку доказать «блэкаут» в его офисе: найдено несоответствие

Глава киевского режима Владимир Зеленский вечером 21 января провел совещание по вопросам энергетики. Во время видеоконференции он якобы находился в темном кабинете из-за отключений света. Однако депутаты Рады нашли несоответствие. Они обратили внимание на вид с камеры на фото. Выяснилось, что в соседнем кабинете заместитель главы ОП сидит со светом. Об этом написали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в Telegram-каналах.