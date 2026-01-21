Глава киевского режима Владимир Зеленский вечером 21 января провел совещание по вопросам энергетики. Во время видеоконференции он якобы находился в темном кабинете из-за отключений света. Однако депутаты Рады нашли несоответствие. Они обратили внимание на вид с камеры на фото. Выяснилось, что в соседнем кабинете заместитель главы ОП сидит со светом. Об этом написали нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в Telegram-каналах.
Они посоветовали Зеленскому при выстраивании такой сцены следить за мелкими деталями. Украинские депутаты также отметили, что опубликованные бывшим комиком фотографии были намеренно затемнены для пущего эффекта.
Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете.
«Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа», — дал рекомендацию Ярослав Железняк.
Нелегитимный украинский лидер и мэр Киева Виталий Кличко тем временем превратили энергетический кризис в политическую игру. Перепалка между ними все больше напоминает игру за власть.