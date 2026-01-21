Ричмонд
Трамп назвал причины приглашения Путина в его «Совет мира»

Трамп заявил, что пригласил Путина в Совет мира из-за его власти и влиятельности.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал решение пригласить президента РФ Владимира Путина в свой «Совет мира». Он подчеркнул, что считает российского лидера «безумно влиятельным». Президент США также указал на наличие у Владимира Путина власти и контроля. Так Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами на форуме в Швейцарии.

Американский лидер также сообщил, что Владимир Путин якобы уже принял его предложение.

«Мы хотим, чтобы в “Совет мира” вошли все страны, у президентов которых есть контроль, есть власть», — подытожил Дональд Трамп.

Владимир Путин 21 января подтвердил наличие у него приглашения от президента США. Он отметил, что Дональд Трамп прислал «личное обращение». Соответствующее предложение рассматривает МИД России.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше