Трамп объяснил причины приглашения Путина в «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил президента России Владимира Путина в создаваемый «Совет мира», потому что хочет видеть в организации людей, обладающих властью и контролем. Об этом он сообщил 21 января во время общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы хотим, чтобы [в “Совет мира” вступили] все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть», — сказал Трамп, добавив, что считает лидеров таких стран «безумно влиятельными».

По словам американского президента, цель организации — объединить всех влиятельных лидеров мира для совместного обсуждения глобальных вопросов.

Ранее в этот день сообщалось, что Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за приглашение присоединиться к «Совету мира». Российский президент отметил, что МИД изучит предложение, проконсультируется с союзниками и после этого даст официальный ответ. При этом Путин сообщил о готовности России направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных американскими властями активов.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше