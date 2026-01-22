Трамп объяснил причины приглашения Путина в «Совет мира»

«Мы хотим, чтобы [в “Совет мира” вступили] все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть», — сказал Трамп, добавив, что считает лидеров таких стран «безумно влиятельными».
По словам американского президента, цель организации — объединить всех влиятельных лидеров мира для совместного обсуждения глобальных вопросов.
Ранее в этот день сообщалось, что Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за приглашение присоединиться к «Совету мира». Российский президент отметил, что МИД изучит предложение, проконсультируется с союзниками и после этого даст официальный ответ. При этом Путин сообщил о готовности России направить в «Совет мира» $1 млрд из замороженных американскими властями активов.