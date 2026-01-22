Дмитриев предположил, что следующая сделка США может быть по Канаде

«Канада следующая?» — задался он вопросом в Х.
Таким образом он отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что сделка по Гренландии будет скоро представлена. «Она дает нам все, что нам нужно получить», — подчеркнул Трамп.
Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше