Дмитриев предположил, что следующая сделка США может быть по Канаде

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что следующая сделка США после Гренландии может быть связана с Канадой.

Источник: РИА "Новости"

«Канада следующая?» — задался он вопросом в Х.

Таким образом он отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что сделка по Гренландии будет скоро представлена. «Она дает нам все, что нам нужно получить», — подчеркнул Трамп.

