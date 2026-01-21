Расмуссен: Дания не будет вступать в переговоры с Трампом о продаже Гренландии

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать в переговоры с президентом США Дональдом Трампом о продаже Гренландии. По словам дипломата, датчане категорически отвергают передачу острова Вашингтону. Глава Белого дома порекомендовал датскому политику сказать ему об этом лично. Тем временем жителей Гренландии начали готовить к возможному вторжению США, а в местных магазинах выросли продажи снаряжения для выживания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».