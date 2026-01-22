Путин: Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, обозначил позицию Дании по отношению к Гренландии как колониальную.
«Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, и довольно жестко, если не сказать жестоко. Но это уже дело другого порядка, вряд ли сейчас это кого-то интересует», — отметил глава государства.
Путин также выразил мнение, что Соединенные Штаты и Дания самостоятельно найдут решение в текущей ситуации, сложившейся вокруг Гренландии.
При этом российский лидер заявил, что стоимость Гренландии могла бы составить 200−250 миллионов долларов, если проводить аналогию с ценой продажи Аляски Соединенным Штатам.