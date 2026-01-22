Трамп заявил, что США готовят фантастическую сделку по Гренландии

«Похоже, что есть концепция сделки по Гренландии. Это по-настоящему хорошая сделка для всех», — отметил Трамп.
По его словам, предложение «фантастическое» для Штатов и даёт всё, чего они хотели, включая обеспечение нацбезопасности.
«Сделка будет представлена довольно скоро. Сейчас она ещё дорабатывается, но уже продвинулась достаточно далеко», — добавил американский президент.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин сравнил Гренландию с Аляской и оценил её потенциальную стоимость. Российский лидер считает, что США могли бы позволить себе покупку острова, если его цена будет сопоставима с суммой, которую Америка заплатила за Аляску в XIX веке.
