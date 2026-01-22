Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США готовят фантастическую сделку по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что концепция возможной сделки по Гренландии полностью учитывает интересы США в сфере национальной и международной безопасности. Об этом он сообщил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопросы журналистов.

Источник: Life.ru

«Похоже, что есть концепция сделки по Гренландии. Это по-настоящему хорошая сделка для всех», — отметил Трамп.

По его словам, предложение «фантастическое» для Штатов и даёт всё, чего они хотели, включая обеспечение нацбезопасности.

«Сделка будет представлена довольно скоро. Сейчас она ещё дорабатывается, но уже продвинулась достаточно далеко», — добавил американский президент.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин сравнил Гренландию с Аляской и оценил её потенциальную стоимость. Российский лидер считает, что США могли бы позволить себе покупку острова, если его цена будет сопоставима с суммой, которую Америка заплатила за Аляску в XIX веке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше